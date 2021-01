Ternate piange Bruno Franchin

Ternate saluta per l’ultima volta Bruno Franchin, in passato comandante della Polizia locale di Ternate e consigliere comunale per due mandati dal 2004 al 2014. Originario della provincia di Padova ma ternatese di adozione, Bruno Franchin si è spento nella notte tra venerdì e sabato 9 gennaio, a Natale aveva compiuto 65 anni.

Da giovane, Franchin aveva prestato servizio nella Polizia municipale di Varese, per poi trasferirsi a Ternate come Comandante della Polizia locale. «Noi giovincelli di allora – racconta l’ex sindaco di Ternate Enzo Grieco – ne annunciavamo l’arrivo, in sella alla moto di servizio, tenuta maniacalmente pulita e lucida, con “arriva Drin Drin!” o “arriva Chips!”, simpaticamente e in omaggio alla famosa serie televisiva in gran voga a fine anni settanta, ma temevamo anche la sua autorità».

Una vita quella di Bruno Franchin sempre spesa per la propria comunità, anche una volta tolta la divisa. Insieme alla moglie Luciana, Franchin è stato infatti custode della scuola elementare fino al pensionamento, oltre a partecipare alle attività a favore del paese e della parrocchia.

«Un carattere mite ma determinato – lo ricorda Grieco -, fine ebanista per vera passione e a disposizione di chi ne avesse necessità. Bruno è stato ben voluto e presente nel cuore di davvero tante persone. Suo è stato il restauro della grande croce lignea presente sul piazzale della chiesa di Ternate, ma l’elenco dei suoi preziosi lavori di restauro, in casa, fuori casa, e nelle valli di montagna che amava frequentare sarebbe davvero troppo lungo da elencare».

«Bruno – aggiunge l’ex sindaco – è stato un caro e bravo consigliere comunale, con cui si sono condivisi periodi di attività politica e tante iniziative a favore della comunità. Però, ciò che più mi addolora è aver perso un amico caro e fedele, è aver perso una profonda, sincera e affettuosa amicizia personale da sempre. Con la sua morte, Ternate perde un altro pezzettino di storia».