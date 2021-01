Todeschini premiato a Somma, la Cisl si complimenta col suo storico collaboratore

La Cisl dei Laghi si complimenta con Lorenzo Todeschini, collaboratore di Anolf che ieri, sabato 23 gennaio, ha ricevuto l’Agnesino, benemerenza cittadina di Somma Lombardo. La civica benemerenza gli è stata conferita in occasione della festa patronale di Somma Lombardo celebrata a ranghi ridotti per via delle normative anti Covid.

Todeschini, storico collaboratore della Cisl, ex presidente di Anolf Lombardia, è da sempre impegnato per la promozione di politiche di integrazione dei migranti e per favorire la convivenza interculturale.

“Ci congratuliamo con Lorenzo – afferma Daniele Magon, Segretario Generale della Cisl dei Laghi – che, per tutti noi in Cisl, è sempre stato un riferimento e rappresenta un esempio, non solo per il fatto di essere una bella persona che mette il cuore in tutto ciò che fa, ma proprio perché incarna uno dei fondamenti del nostro sindacato: la cura e l’attenzione alla persona”.