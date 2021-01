Turno infrasettimanale per la Serie D: big match per la Caronnese, Castellanzese e Legnano in casa

La domenica è stata appena messa in archivio ma il Girone A di Serie D è già pronto per tornare in campo. Mercoledì 20 gennaio (ore 14.30) andrà in scena il turno infrasettimanale valido per la 15a giornata di andata.

Il big match di giornata vedrà impegnata la Caronnese, che farà visita al Gozzano primo in classifica e e fresco di vittoria al “Franco Ossola” contro il Varese.

I biancorossi scenderanno in campo a Borgosesia, mentre avranno impegni casalinghi Castellanzese e Legnano.

La Castellanzese è in un ottimo momento di forma, punta in alto e spera di fare bottino pieno al “Provasi” contro il Sestri Levante. Battere i liguri per i neroverdi significherebbe balzare nelle parti nobili della graduatoria.

Cerca invece riscatto dopo la manita subita a Caronno Pertusella il Legnano. I lilla sperano di sfruttare il fattore campo al “Mari” contro il Fossano.

Serie D Girone A – 15a Giornata – mercoledì 20 gennaio ore 14.30: Arconatese – Folgore Caratese; Borgosesia – Varese; Bra – Derthona; Casale – Chieri; Castellanzese – Sestri Levante; Gozzano – Caronnese; Lavagnese – Imperia; Saluzzo – PDHAE; Sanremese – Vado.

CLASSIFICA: Gozzano 28; Bra, PDHAE 26; Caronnese, Sestri Levante 24; Castellanzese, Chieri, Imperia 21; Sanremese 19; Lavagnese, Folgore Caratese, Derthona 18; Legnano, Saluzzo 15; Arconatese 12; Borgosesia 11; Casale 10; Fossano, Vado 9; Varese 5.