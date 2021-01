Un anno di servizio civile nelle Aree Protette di Ticino e Lago Maggiore

Il nuovo anno si apre con una felice notizia per tutti i giovani desiderosi di fare esperienza, imparare e scoprire tutte le aree protette e l’impegno dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore per proteggere e comunicare la natura. Il nuovo bando 2021 per il Servizio Civile Universale è infatti stato pubblicato e sarà possibile candidarsi fino all’8 febbraio 2021.

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare dodici mesi al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È quindi un’occasione molto importante per la crescita sia personale che professionale di coloro che decideranno di prenderne parte. I settori di intervento in Italia e all’estero nei quali gli Enti propongono i progetti che vedono impegnati gli operatori volontari sono molti: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

In particolare l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore è attivo con i progetti intitolati “TUTELARE LA NATURA PER GARANTIRCI UN FUTURO” e “LA NATURA CHE CURA”: sono progetti di ampio respiro che vertono su azioni legate alla protezione dell’ambiente e la comunicazione e sensibilizzazione per incentivare le comunità al rispetto del nostro capitale naturale da tramandare alle future generazioni.

Le sedi di svolgimento del servizio civile sono la sede di Cameri con n. 4 posti di cui n. 2 all’ ufficio Cultura-Promozione e n. 2 all’ Ufficio Ambiente, la sede di Albano Vercellese con n. 2 posti e da quest’anno sono disponibili altri 2 posti n. 1 presso la sede di Cerrione e n. 1 presso la sede di Pollone. I ragazzi impegnati nell’anno 2020 sono stati : Luca Bresciani, Azzurra Tomasino, Lucia Carrella e Elena Cuccurullo per l’ufficio Promozione Culturale, Maddalena Occhetta e Giulia Visentin per l’ufficio Ambiente presso la sede di Cameri e Giulia Rabossi e Andrea Volpato presso la sede Lame del Sesia.

Gli OLP (operatori locali di progetto) sono i dipendenti dell’Ente: arch. Monica Perroni per Ufficio Cultura e Promozione, GP Paola Trovò per Ufficio Ambiente a Cameri, Funzionario di Vigilanza Agostino Pela per Ufficio ad Albano Vercellese, arch. Cristina Rey per sede di Cerrione, GP Pino De Santo per la sede di Pollone.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ente: www.parcoticinolagomaggiore.com nella sezione Aree Protette-Progetti-Servizio Civile Universale e anche sui siti: www.aurive.it e www.serviziocivile.gov.it