Un arazzo di canzoni straordinarie

In quegli anni la maggioranza dei pezzi era composta da chi poi la eseguiva, ma non bisogna dimenticare che prima era quasi tutto in mano agli autori. Tra questi in America vi erano Gerry Goffin e Carole King, coppia anche nella vita, che composero tanti successi: The Loco-motion, Up on the roof, Chains (la cantarono anche i Beatles), Goin’ back…

Nel ’68 divorziarono e lei andò a vivere nella California dove James Taylor e Joni Mitchell diventarono suoi amici. Un primo LP solista nel 1970 non ebbe successo, ma questo secondo fece un botto memorabile! D’altra parte la qualità delle composizioni fa paura: It’s too late, You’ve got a friend (che non è di James Taylor), You make me feel like a natural woman (che non è di Aretha, anche se la incise prima)…Ed era perfetto anche il momento: James Taylor e Joni Mitchell, per non parlare di CSN&Y, avevano grande successo ed il terreno, per così dire, era davvero fertile. Ed i numeri arrivarono eccome: 15 settimane al primo posto negli USA, 318 settimane in classifica, di cui 302 consecutive (fino al 1977!), disco di diamante con 10 milioni di copie vendute… Purtroppo c’è da dire che nonostante la sua carriera durerà per decenni, non riuscirà più a fare un disco così. Ma già l’averlo fatto…

Curiosità: fra i tanti traguardi di Tapestry vi sono da annoverare anche quattro Grammy – gli Oscar per la musica – ottenuti nel 1972: miglior performance vocale femminile, miglior album dell’anno, miglior singolo (It’s too late) e miglior canzone (You’ve got a friend). Questi ultimi due furono per la prima volta assegnati ad una singola cantante donna! Curiosità nella curiosità: il primo vincitore del Grammy per il miglior singolo, nel 1959, fu Domenico Modugno con Volare.

La rubrica 50 ANNI FA LA MUSICA