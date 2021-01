Varese onora la Giornata della Memoria con appuntamenti on line

Sarà una Giornata della Memoria diversa, come diversi sono stati tanti eventi nell’epoca della pandemia. Eppure non mancheranno gli appuntamenti per non dimenticare: domattina alle 9.30 il sindaco Davide Galimberti parteciperà, in videocollegamento, a una commemorazione organizzata dalla scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”; stesse modalità, poi, alle 10.30 per l’incontro con l’associazione “Calogero Marrone” e la scuola superiore di Agrigento e, alle, 11.00, per “Perché non accada mai più ricordiamo”, iniziativa realizzata dal liceo “Frattini” di Varese in collaborazione con ANFFAS Varese Onlus e CPS Varese .

Proprio in occasione della Giornata della Memoria, inoltre, la Biblioteca civica mette a disposizione sulla Media Library On Line la raccolta “La memoria rende liberi”, con opere dedicate alla Shoah, e i video di “Per non dimenticare”.

Il materiale è disponibile al link https://varese.medialibrary.it/media/esplora.aspx.