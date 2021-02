150 ultraottantenni i primi vaccinati negli ospedali della Sette Laghi

Saranno 150 gli anziani ulttatottantenni che riceveranno la prima dose di vaccino giovedì 18 febbraio negli ospedali della Sette Laghi. All’interno del migliaio di prenotazioni previste per quel giorno, una piccola fetta sarà riservata al primo giorno della fase 1ter. Gli altri sono sempre medici dentisti e operatori sanitari del settore privato.

Il numero ridotto è legato alle dosi di vaccino attese: per questa categoria di persone è richiesto lo Pfizer i cui rifornimenti saranno contingentati sino a fine mese. In tutto, l’azienda ospedaliera dovrà convocare per la doppia dose 30.000 persone.

In tutta la Lombardia dal prossimo 18, si prevede di vaccinare 18.000 ultraottanenni che diventeranno 54.000 dal dal 22 per passare a oltre 100.000 in marzo.

Gli over80 si registreranno sul portale da lunedì e 150 di loro saranno convocati dopo tre giorni.