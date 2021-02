A Sesto Calende torna il cuore rosso per il week end di San Valentino

Sulle rive del Ticino di Sesto Calende torna il Cuore Rosso dedicato agli innamorati. In occasione infatti del “week end” di San Valentino, Pro Loco e il gruppo dei commercianti e artigiani locali uniscono le forze ancora una volta per regalare nel centro storico “un clima in pieno stile Little Paris”.

Un’iniziativa nata in collaborazione con la Fonderia Alfredo Lamperti di Castellanza, che anche quest’anno ha fornito gratuitamente una panchina ed un lampioncino collocati accanto al Cuore Rosso, proprio per ricreare sulle sponde del fiume “atmosphère d’amour” sulle sponde del Basso Verbano.

«Con semplicità – spiega il rappresentante dei commercianti sestesi Marco Limbiati -, si rinnova una tradizione che giunge, solo dopo la pausa dello scorso anno, al suo terzo appuntamento suggerendo la nostra città come luogo ideale per una sosta e passeggiata nei giorni che precedono e seguono a San Valentino».

Ma non solo proposte d’amore e selfie davanti al Cuore Rosso, una “speciale richiesta” è anche quella che arriva dai commercianti sestesi per mantenere viva questa tradizione: «Nel cassetto della amministrazione comunale, che anche quest’anno unitamente a ConfCommercio Gallarate Malpensa ‘sposa’ l’iniziativa, giace una proposta: quella di una struttura definitiva che possa trovare collocazione in uno degli angoli della nostra Città».