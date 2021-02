Airport Handling, venerdì sciopero a Malpensa

Riparte la vertenza che riguarda il trasferimento di lavoratori da Airport Handling ad Ags: venerdì è infatti in programma uno sciopero per l’intera giornata, convocato dalla Cub Trasporti.

La vicenda aveva visto nell’ottobre scorso momenti di tensione, legati anche alla situazione più ampia che Airport Handling (ad esempio per le scelte di Alitalia su Linate).

«Dopo le manifestazioni e i presidi dello scorso autunno, organizzate da tutte le organizzazioni sindacali, contro il trasferimento dei lavoratori di Airport in Ags, da mesi nulla viene più detto ed i lavoratori sono lasciati soli con i loro problemi» dicono dalla Cub Trasporti. «Mancato anticipo della cigd, fondo volo non riconosciuto, differenze retributive con perdite salariali, turni di lavoro ballerini. Enac non convoca nessun incontro, le altre organizzazioni fanno finta che i problemi non ci sono più. Dell’accordo sulla clausola sociale di sito, che avrebbe risolto tutti i problemi, non se ne parla più».

Per la Cub la vertenza è apertissima. Lo sciopero è in programma venerdì 19 febbraio 2021 (fasce di garanzia dalle 7.00 alle 10.00 e dalla 18.00 alle 21.00).

Nel frattempo la società ha anche avviato una nuova partnership con BetaTrans sul fronte del trasporto cargo e ha chiuso nuovi contratti con United Airlines.