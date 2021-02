Anche a Gallarate inizia la distribuzione dei buoni alimentari 2021

Dalla mattina di martedì 2 febbraio parte a Gallarate la distribuzione dei buoni alimentari per persone in difficoltà a causa della crisi Covid-19: la consegna avverrà in Broletto e richiederà cinque giorni.

«Un aiuto concreto per le famiglie» dice il sindaco Andrea Cassani. «Si tratta della seconda tranche di erogazioni della misura nazionale, dopo quella del 2020. Già tra dicembre e inizio gennaio abbiamo raggiunto un centinaio di famiglie che erano rimaste escluse dalla prima distribuzione, con questa nuova tranche verremo incontro alle esigenze di chi è in difficoltà».

«Nei prossimi giorni saranno rogati contributi per 522 nuclei famigliari – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Stefania Cribioli – mentre altre 140 posizioni sono ora sub judice: persone che hanno tempo fino a metà febbraio di integrare la documentazione presentata».

Aiuti alimentari a Gallarate, la distribuzione affidata a Polizia Locale e Protezione Civile

Se nel 2020 le consegne erano avvenute a domicilio, nel periodo del lockdown totale, in questo 2021 le distribuzioni avverranno in Broletto.

«Saranno gestite dalla Protezione Civile insieme alla Polizia Locale» spiega l’assessore alla ProCiv Andrea Zibetti, che quantifica in una trentina le ore/uomo che saranno fornite dai volontari gallaratese.

«Raccomando a tutti di prestare attenzione ai giorni indicati per la distribuzione, con il riferimento che trovano nell’elenco».

Il calendario di consegna dei buoni alimentari a Gallarate

L’elenco completo dei beneficiari si trova qui, con le sole iniziali, per ragioni di privacy.

Questo il calendario

dal n. 1 al n. 100 compreso della graduatoria: il giorno martedì 02/02/21 dalle 09.00 alle 14.00;

dal n. 101 al n. 200 compreso della graduatoria: il giorno mercoledì 03/02/21 dalle 09.00 alle 17.00;

dal n. 201 al n. 300 compreso della graduatoria: il giorno giovedì 04/02/21 dalle 09.00 alle 14.00;

dal n. 301 al n. 400 compreso della graduatoria: il giorno venerdì 05/02/21 dalle 09.00 alle 14.00;

dal n. 401 al n. 522 compreso della graduatoria: il giorno lunedì 08/02/21 dalle 09.00 alle 17.00;

Si ricorda di portare documento di identità da presentare per il ritiro e, qualora impossibilitati , di delegare altro soggetto che dovrà presentarsi esclusivamente nel giorno indicato con il modulo di delega compilato, il proprio documento di identità e quello del delegante.

Si invita a utilizzare dispositivi di protezione individuale e a valorizzare l’intero arco temporale indicato e di mantenere il distanziamento sociale ai fini della prevenzione del virus Covid-19.