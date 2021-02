Android Tv Box, il dispositivo per rendere multimediale la propria tv

Oggi, per trasformare la propria televisione in un vero e proprio dispositivo multimediale, la soluzione migliore è quella di scegliere e acquistare un Android Tv Box, un dispositivo con le funzioni di media center che permette di usufruire di una serie di applicazioni Android e di connettere in rete il proprio televisore.

Per chi desidera ottenere maggiori prestazione dal proprio televisore, trasformandolo in un vero e proprio contenitore multimediale, il sito AndroidTvBox.it offre informazioni, consigli e recensioni per procedere con la scelta ideale.

Un Android Box Tv è in grado di leggere qualsiasi tipo di formato video e di supportare ogni genere di applicazione disponibile nello store Android, e con un prezzo relativamente contenuto consente di ottenere dalla propria tv una serie di prestazioni di alto livello.

Le caratteristiche tecniche di un Android Tv Box di ottima qualità

Oggi i Tv Box Android sono disponibili con un eccellente rapporto tra la qualità e il prezzo, ed offrono performance elevate sia per quanto riguarda la velocità di trasmissione dei dati, sia per la qualità elevata delle immagini.

Attraverso questi dispositivi è inoltre possibile accedere a molteplici contenuti e a tutte le proprie applicazioni preferite. Il successo ottenuto dai Tv Box Android si riferisce essenzialmente alla possibilità di utilizzare il televisore per usufruire di contenuti multimediali e applicazioni, senza alcuna necessità di lasciare acceso il pc.

L’apparecchio funziona tramite telecomando e permette inoltre la visualizzazione di una serie di canali satellitari.

Come funziona un Tv Box Android

Tecnicamente, questi apparecchi provvedono ad effettuare il porting del sistema operativo Android sul proprio televisore, tramite cavo Hdmi o connettività wifi. Questo sistema permette di visualizzare l’interfaccia Android direttamente sullo schermo del televisore.

Il mercato offre una vasta scelta di dispositivi Android da collegare alla Tv, semplici e innovativi, dotati di un’interfaccia intuitiva, che permettono di sfruttare le potenzialità del sistema operativo Android anche da parte di chi abbia scarsa esperienza con questo tipo di prodotto.

In poche parole, si può dire che un apparecchio di questo tipo rappresenti una vera alternativa ad una Smart Tv, molto più economica, senza necessità di sostituire il televisore e senza sostenere costi elevati.

Configurare un Box Tv Android è molto facile, chiunque utilizzi normalmente le applicazioni per smartphone può procedere senza problemi.

Una volta collegato il televisore al dispositivo Android, sarà possibile utilizzarlo per visualizzare film, trasmissioni televisive in streaming e video importati tramite chiavetta Usb, utilizzare le più comuni applicazioni disponibili su Google Store, visualizzare fotografie e gallerie di immagini, navigare online e divertirsi con tutti i giochi di Android.

Per configurare il Tv Box Android è necessario prima di tutto collegarlo al televisore, accenderlo e configurare la connessione web con la rete wireless di casa. A questo punto il dispositivo chiederà di creare un account Google per proseguire e accedere a Google Store, ovviamente è possibile utilizzare anche un account già esistente, inserendo i dati di accesso.

Una volta terminate le operazioni di configurazione, ci si può finalmente dedicare all’attività preferita, dal gioco, alla visione di un film, all’ascolto della musica.