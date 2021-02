Anpi in piazza a Gallarate per il tesseramento 2021

Anpi in piazza a Gallarate domenica mattina per la campagna per il Tesseramento 2021.

La sezione gallaratese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha risposto all’appello per la mobilitazione, quest’anno resa più incerta dalla fase di pandemia, “per rendere sempre più grande l’ Anpi e consolidarne la sua funzione di punto di riferimento e baluardo antifascista e antirazzista”.

La sezione Anpi cittadina – guidata da Michele Mascella – ha scelto ha scelto una presenza visibile in piazza, con uno specifico e dedicato gazebo domenica 28 febbraio. “Anche quest’anno, reso difficile dalla pandemia che tutti conosciamo, saremo presenti in piazza Libertà a Gallarate, ove si potrà rinnovare l’adesione o iscriversi per la prima volta all’Associazione” (foto d’archivio).

Il gazebo viene organizzato “nel rispetto di tutto quanto previsto dalle norme anti pandemia in fatto di protezione individuale, distanziamento” e previa comunicazione al Comune.