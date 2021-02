Asta fallimentare Galimberti, venduti 4 negozi su 7. Salvi 67 dipendenti

Quattro negozi su sette della catena Galimberti Spa acquistate da Unieuro e Nova Spa. L’asta fallimentare il cui esito è stato reso noto lunedì 8 febbraio si è conclusa con il salvataggio dei negozi e dei dipendenti, 67.

Il quartier generale dell’azienda, a Limbiate, in Monza e Brianza, passa a Unieuro. Qui saranno 27 i lavoratori che saranno ricollocati, 15 quelli a Seregno, 13 a Pavia e 12 a Milano, in via Solari.

Da stabilire il futuro dei lavoratori dei negozi non assegnati con l’asta e per quelli esclusi dalla cessione delle attività: si tratta di 49 persone, addetti nei negozi, e un centinaio assunti tra amministrazione, magazzini e logistica, tutti a Limbiate.

La società, fondata da Ilario Galimberti (Cavaliere del Lavoro dal 2006, scomparso nel 2019) nel 1985, si è specializzata nel commercio di elettrodomestici ed elettronica di consumo al dettaglio (con una fitta rete di punti vendita), all’ingrosso (servendo alcuni piccoli rivenditori) e tramite e-commerce (attraverso il sito internet). L’attività è stata svolta con il marchio e sotto l’insegna “Euronics”, su licenza concessa da Euronics Italia S.p.A. In tutto, il gruppo Galimberti aveva 11 punti vendita dislocati tra la Lombardia ed il Veneto e 211 dipendenti.

La crisi aziendale strutturale è partita nel 2015 e si è via via aggravata fino al 14 gennaio 2020, quando il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza. A gestire l’asta fallimentare è stato chiamato dal Ministero per lo sviluppo economico il commissario giudiziale Maurizio De Filippo.