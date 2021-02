Buon compleanno, Bustocco.it! Il sito dei tifosi della Pro Patria spegne 19 candeline

Ha da poco vinto un’altra battaglia bustocco.it, il sito dei tifosi della Pro Patria. Dopo aver ripreso il suo posto nel web, è tempo di festeggiare per il portale biancoblu, che oggi, 18 febbraio, spegne 19 candeline.

Sono passati ben 19 anni da quel 18 Febbraio del 2002, quando nasceva ufficialmente www.bustocco.it, luogo di incontro virtuale dei tifosi della Pro Patria.

Oggi quasi si fatica a comprendere l’eccezionalità di quel che avvenne in quei tempi per il proliferare di siti, blog, pagine facebook, twitter e Instagram che hanno reso normale quello che invece fu speciale.

A quei tempi non era così diffusa la comunicazione online e per questo chi ci ha provato con successo è stato un pioniere della comunicazione che ha indicato una strada.

Leggere “Bustocco.it” non vuole dire solo conoscere il presente della Pro Patria, ma anche il passato raccontato con precisione e approfondite testimonianze. Vuol dire anche documentarsi su quel che succede al di là dell’argomento Pro Patria. Una piazza virtuale, un luogo di incontro, un forum di discussione e di confronto su disparati argomenti, anche se la passione biancoblù la fa da padrone.

È semplice aprire un sito, tutti lo possono fare, difficile è mantenerlo in vita, aggiornarlo e renderlo credibile e la redazione di “Bustocco”lo ha saputo fare per ben 18 anni. Un successo che applaudiamo con convinzione.

A tutti i ragazzi che ieri, oggi e domani hanno dato il loro contributo per curare il sito facciamo i nostri complimenti e i migliori auguri per continuare con lo stesso slancio e intensità a coltivare questo canale di comunicazione di grande qualità e ormai ricco di un passato che lo rende unico ed esclusivo.

Grazie in ordine sparso a Charlie, Bill, Wertyu, Magiuster, Fabietto, Giulio Di Lonardo, Giorgio Bianchi, Andrea Massironi, Andrea e Davide Nova, Mattia Ferrario, Fabrizio Sciacco, Andrea Fazzari, Massimiliano Pozzi, Matteo Brioschi, Davide Borsani, Luca Vignati, Giovanni Castiglioni, Francesco Inguscio, Mattia Brazzelli Lualdi.

Grazie anche ai ragazzi del Pro Patria Museum che, sulla scorta di quanto fatto negli ultimi quattro anni dall’Associazione 100 anni di Pro, si sono messi in azione per rinnovare l’iscrizione ogni volta che l’iscrizione scadeva e riattivare il sito dopo alcuni giorni di black-out.

Un abbraccione a Fabietto !!!

E grazie soprattutto a tutti voi che ci seguite, allora come oggi

Auguri “Bustocco”!

Lo staff