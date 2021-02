Calcio, Serie D: la Caronnese passa a Tortona

La Caronnese passa a Tortona e trova la terza vittoria consecutiva. Nella prima giornata di ritorno del girone A di Serie D, la squadra di Caronno Pertusella vince 2-1 sul campo del Derthona e si prende altri punti preziosi per rimanere in piena zona playoff.

Succede tutto nel primo tempo: Banfi e Siani lanciano i rossoblu sul 2-0, il Derthona riesce solo ad accorciare le distanze con Draghetti. La Caronnese scavalca il Sestri Levante e aggancia Castellanzese e Pont Donnaz. Il Derthona resta ancora a rischio occupando l’ultima posizione fuori dai playout, a +4 sul Casale.

LA CRONACA

1° Tempo

Temperatura rigida (nonostante la giornata soleggiata) allo Stadio Fausto Coppi di Tortona che oggi ospita la partita tra la formazione di casa diretta da Mister Luca Pellegrini e la Caronnese allenata dal suo timoniere Roberto Gatti. Il campo in erba, ben curato, sicuramente risulterà pesante durante la partita causa il maltempo occorso negli ultimi giorni ed è una variabile non di poco conto. Nel primo quarto d’ora di gioco le squadre si studiano senza colpo ferire. Al 16′ si registra la prima vera azione da tabellino con la Caronnese che passa subito in vantaggio: Siani si trova in ottima posizione, aggancia un prezioso assist di Banfi e palla al piede s’incunea in area andando in gol con un perfetto rasoterra con cui infila il numero uno di casa Rosti. Al 24′ i rossoblù raddoppiano: tocca questa volta a Banfi andare in gol con grande veemenza con un tiro sicuro da centro area: 0-2. Tre minuti più tardi è il Derthona ad essere pericoloso con un buon tiro a mezza altezza di Cirio che sfiora il palo della porta difesa dall’estremo difensore caronnese Marietta. Al 29′ i padroni di casa accorciano le distanze complice un colpo di tacco di Draghetti con tiro a palombella che spiazza Marietta: 1-2. Al 41′ da un lungo calcio di punizione Magnè con un preciso colpo di testa impegna Marietta alla parata sicura. Dopo tre minuti di recupero termina la prima frazione di gioco.

2° Tempo

Inizia la ripresa. Subito registriamo un buon passaggio di Siani per Putzolu che dalla tre quarti manda sul fondo. All’11’ Siani da buona posizione costringe Rosti alla respinta a terra. Il Derthona con alcuni calci piazzati dalla lunga distanza e con diverse azioni nella metacampo avversaria prova ad inserirsi tra le maglie della retroguardia caronnese ma gli uomini di Gatti risultano attenti nel disinnescare qualsiasi azione pericolosa. Al 35′ Calì con un insidioso rasoterra impegna Rosti alla parata. Lo stesso portiere di casa para un colpo di testa di Battistello a seguito di un calcio d’angolo di Calì un minuto più tardi. Ora è la Caronnese a guidare la partita che termina, con il triplice fischio finale dopo tre minuti di recupero.

DERTHONA-CARONNESE 1-2

DERTHONA: Rosti, Gualtieri (36′ st Negri), Cirio (37′ pt Maggi), Lipani, Magne, Emiliano, Concas, Kanteh (7′ st David), Spoto (18′ st Varela), Draghetti, Palazzo (31′ st Corbier). A disposizione Parodi, Tordini, Gjura, Nsingi. All. Pellegrini

CARONNESE: Marietta, M Zoughi, Gualtieri, Galletti, Travaglini, Gargiulo, Banfi, Putzolu, Siani, Vernocchi (7′ st Battistello), Calì. A disposizione Angelina, Costa, Raccuglia, Torin, Corno, Becerri, Cosentino, Midolo. All. Gatti

Marcatori: 16′ pt Siani (C), 24′ pt Banfi (C), 29′ pt Draghetti (D)

Ammoniti: Vernocchi (C), Kanteh (D)

Espulsi:

Arbitro: Sig. Esposito della Sezione di Napoli

Assistenti: Sig. Ingenito della Sezione di Piombino e Sig. Meraviglia della Sezione di Pistoia