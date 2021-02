Cannabis legale: dove e come comprarla

Oggi ti spiego come e dove comprare la cannabis legale. Uno dei rimedi naturali oggi più amati dalle persone perché consente di intervenire su diversi disturbi fisici e mentali. Per esempio la cannabis legale viene usata per rilassarsi, migliorare il tono dell’umore, lavorare sullo stress, gli stati ansiosi e gli attacchi di panico. Non solo, i medici stessi la consigliano ai propri pazienti per esempio per il trattamento di dolori cronici. Basta pensare a chi soffre di fibromialgia, per la quale non c’è una cura. Oppure per la gestione dei sintomi della chemioterapia.

Ovviamente tali effetti si possono trovare nella cannabis legale e non in quella tradizionale. Prima di tutto perché è illegale e seconda cosa, gli effetti del CBD sono un po’ inferiori perché presente in quantità inferiore. Ma cos’è il CBD? Prima di vedere dove comprare la marijuana legale, vediamo meglio di cosa si tratta e come agisce sull’organismo.

Cos’è la marijuana legale

La marijuana legale è utilizzata su diversi problemi di salute perché al suo interno contiene il CBD, si tratta di un cannabinolo che non possiede effetti psicoattivi ma piuttosto rilassanti, sia sulla muscolatura che la mente. Nella cannabis legale la percentuale di CBD è superiore rispetto a quella classica, mentre la quantità di THC viene sensibilmente ridotto. Il motivo è semplice, questa sostanza psicoattiva altera lo stato della coscienza ed è lei la sostanza considerata illegale in Italia e in quasi tutti i paesi del mondo. Nella cannabis legale la percentuale, che spesso arriva al 30%, non può superare lo 0,6%. In questo modo il prodotto è ritenuto sicuro.

La marijuana legale non causa ovviamente dipendenza, offre tanti benefici e il tutto senza gli effetti collaterali della cannabis tradizionale.

Dove comprare la marijuana legale

Io ho acquistato cannabis light sullo shop Terre di Cannabis. E’ uno dei molti shop online ma io lo considero il migliore per diversi motivi. Prima di tutto non sono solo rivenditori, ma si occupano anche di coltivarla, rigorosamente in Italia nei 10 ettari di terreno che possiedono e sono sparsi per le varie regioni italiane.

Hanno una grande varietà di scelta, sia a livello di qualità che di quantità. Oltre ai fiori di marijuana potete comprare per esempio l’olio di cannabis (in percentuale del 3% o del 10%). Oppure i confetti di CBD o ancora potete optare di acquistare i semini per coltivare voi stessi la marijuana in casa.

Non solo, vendono anche tanti tipi di oggetti utili come per esempio il grinder, oppure il vaporizzatore. Il tutto a prezzi piuttosto buoni.

Mi piace anche l’assistenza clienti, veloce e rapida. Basta infatti inviargli un Whatsapp ed esporre dubbi e domande. Rispondono velocemente

Quanto costa la cannabis light?

Il costo della marijuana light cambia in base a diversi fattori. Principalmente la qualità del prodotto, la tecnica di coltivazione, la quantità di marijuana etc.

Sulla quantità in particolar modo c’è da dire che fa una sostanziale differenza. Due grammi sul portale costano tra i 12 e i 13 euro, perciò circa 6/7 euro a grammo. Invece il pacchetto premium tra i 10 e i 60 grammi vale da 4 euro a meno di 3 euro il grammo.