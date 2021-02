Canoa e kayak Uisp: in Lombardia si riparte alla grande

NOTIZIARIO UISP del 24 febbraio 2021

VARESE – Auguri a Marilena, sposa cresciuta con Uisp

È un momento di festa per Uisp Varese: lo scorso 8 febbraio Marilena Secli, volontaria Uisp che ormai dal 2010 si occupa del tesseramento per il comitato varesino, si è sposata con Dario Scatà e hanno concluso i festeggiamenti… con una bella foto davanti alla nostra sede! Entrata in Uisp come volontaria del servizio civile, Marilena non ha più lasciato gli uffici del comitato varesino, che l’ha vista crescere come professionista e come persona. Per questo oggi vanno a lei e al “suo” Dario i più sentiti auguri di tutti i volontari.

KAYAK E CANOA – SdA Acquaviva: in Lombardia si riparte alla grande

Ripartono alla grande le attività dell’SdA Acquaviva UISP Lombardia, pronta ad affrontare con entusiasmo una stagione che vuole essere di rinascita. In queste settimane il Settore di Attività regionale è attivo su più fronti, con l’organizzazione di diverse iniziative di formazione che stanno raccogliendo grande interesse tra gli appassionati. E’ partito infatti in questi giorni, con il prezioso supporto della società “Il Canneto” di Pisogne (BS), un corso di Tecnico Base di Kayak, che punta alla formazione di un tecnico dell’ambientamento e dell’avvicinamento alla pratica della disciplina. Egli svolgerà prevalentemente la sua attività in situazioni estremamente controllate e sicure, come piscine, piccoli specchi d’acqua, fiumi di Classe I o come aiuto ai Tecnici Educatori di II livello.

«In questa prima fase il corso si sta svolgendo online, mentre in primavera si passerà poi alla parte pratica sul Lago d’Iseo – spiega Livio Bernasconi dell’SdA Acquaviva UISP Lombardia -. Ma non finisce qui: il nostro Settore è impegnato nell’organizzazione di un corso analogo in collaborazione con il Comitato Territoriale UISP di Brescia, che puntiamo a far partire nelle prossime settimane. Uno degli obiettivi per il futuro è anche quello di formare nuovi Tecnici educatori”. A favorire lo svolgimento di queste iniziative è la perfetta organizzazione dell’SdA, sempre attenta a supervisionare l’attività sportiva su laghi e fiumi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid: “Le discipline che pratichiamo permettono di mantenere un distanziamento adeguato, all’aria aperta – precisa Bernasconi -. Ogni attrezzatura, inoltre, viene periodicamente sanificata per garantire la massima tranquillità ai nostri atleti».

Fabio Spaterna – Redazione UISP Lombardia

GINNASTICHE – A Cremona in 180 per la prima fase del campionato nazionale

Nel prossimo fine settimana, presso la palestra di Cà de Mari a Gadesco Pieve Delmona (CR), avrà luogo la prima fase dei Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica. Il tutto nel rispetto delle regole anticovid e quindi rigorosamente senza pubblico. È una delle prime gare di questo livello che verranno disputate in Lombardia dallo scorso marzo: la passione per lo sport e la voglia di misurarsi con le altre atlete è stata più forte della pandemia, ha saputo adattarsi, e nel fine settimana vedremo i risultati.

Grazie all’organizzazione della Asd Ginnastica ritmica “Il “Cerchio” e in collaborazione con il Comitato Territoriale UISP di Cremona, 180 atlete provenienti da tutta la Lombardia effettueranno con entrata scaglionata, ad orario predefinito per categoria, il loro esercizio. Quindi ogni categoria eseguirà i rispettivi esercizi; in seguito la giuria definirà la classifica, si effettuerà la premiazione e si continuerà con la successiva categoria nel modo precedentemente descritto.

«Grazie alle ragazze, agli allenatori e dirigenti delle varie Asd per la passione e l’impegno sportivo in questi difficili mesi di pandemia», il commento di Anna Feroldi, presidente UISP Cremona.