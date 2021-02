Castellanzese sempre più su: Saluzzo battuto 2-0

La Castellanzese batte il Saluzzo e tiene il passo delle prime della classe. L’undicesima vittoria in campionato (la terza consecutiva) permette agli uomini di Achille Mazzoleni di consolidare il terzo posto e di staccare la Caronnese.

Pronti, via e i neroverdi passano subito in vantaggio: cross di Mecca sul secondo palo dove sbuca Ghilardi che di testa batte il portiere ospite. Il raddoppio arriva al 70’, quando Chessa scodella in mezzo e trova la testa di Concina che mette la palla sotto l’incrocio dei pali.

Il Saluzzo rimane così nei bassifondi della classifica e la Castellanzese vola: domenica i neroverdi affronteranno un’altra squadra concentrata sulla sfida salvezza, il Fossano, ultima della classe, per continuare a seguire la scia delle prime e regalarsi un finale di stagione che può riservare sorprese.

CLASSIFICA: Gozzano 43; Bra 40; Castellanzese 37; Caronnese, PDHAE* 34 Sanremese 33; Sestri Levante 32; Imperia 30; Folgore Caratese* 29; Lavagnese* 28; Arconatese, Chieri 26; Legnano*, Derthona 25; Casale 21; Saluzzo* 20; Città di Varese 19; Vado 12; Borgosesia** 11; Fossano*10