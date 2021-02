Conclusa una settimana con i contagi più bassi dall’inizio della seconda ondata

La settimana che si è appena conclusa ha registrato una nuova conferma di un trend positivo che prosegue, lentamente, da più di un mese verso una decrescita dei contagi in provincia di Varese. Secondo i risultati dei tamponi comunicati tra l’1 e il 7 febbraio, la settimana si è conclusa con il 28% in meno dei positivi rispetto alla precedente e i dati più bassi dalla metà di ottobre.

Sono risultati dei quali è importante prendere atto senza abbassare la guardia perché siamo solo all’inizio della campagna vaccinale e perché, come osserviamo in altri paesi d’Europa, la minaccia della varianti del virus potrebbe portare ad una repentina ripresa della circolazione del virus.

L’abbassarsi della curva dei contagi del resto è frutto dei provvedimenti delle scorse settimane quando la provincia di Varese è stata sottoposto alle restrizioni del periodo natalizio e delle settimane di zona rossa e arancione.

Sarà importante monitorare i dati delle prossime settimane per comprendere gli effetti della zona gialla, durante la quale in passato si è osservato un aumento dei tamponi positivi.

Resta altalenante il dato dei ricoveri ospedalieri che in tutta la Lombardia segnalano una situazione stazionaria che, al netto dei nuovi ricoveri e delle dimissioni, è il segno del persistere della pressione del Covid sul sistema sanitario ospedaliero.

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.