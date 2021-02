Diventare volontario in Croce Rossa, al via un nuovo corso di Cri Valceresio

Giovedì 4 marzo alle 20.45, la Croce Rossa Comitato Valceresio organizza una serata di presentazione del nuovo corso per diventare volontario.

L’invito del Comitato della Valceresio è rivolto a tutti coloro che intendono mettersi in gioco, fare del bene, dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, intraprendere un percorso di crescita e conoscenza, incontrare persone nuove con cui condividere obiettivi e principi.

«Le persone che hanno bisogno, le situazioni di emergenza, sanitarie, ambientali, sociali, sono sempre di più, anche sul nostro territorio della Valceresio – spiegano i responsabili dell’attivo Comitato Valceresio della Croce Rossa – Anche se spesso è identificata solo con l’ambulanza, la Croce Rossa non è solo questo e basta avvicinarsi a questo mondo per scoprirlo e trovare il proprio posto in una realtà mondiale».

«Sono stati mesi impegnativi, difficili, ma ogni volontario ha dato il suo contributo in relazione alle singole possibilità e capacità per far fronte a questa pandemia. Croce Rossa continua a essere vicina alle persone in difficoltà, oggi più che mai. Ecco che il nuovo corso di accesso che presenteremo il prossimo 4 marzo diventa l’occasione per fare del bene, con piccoli gesti, con il proprio impegno. Nell’ultimo anni ci avete visti percorrere le strade della Valceresio ogni giorno, portando beni di prima necessità alle persone ricoverate, ci avete visti con tute e mascherine accompagnare a fare tamponi covid, impegnati in dimissioni e trasferimenti dai vari ospedali della zona, impegnati nelle raccolte alimentari, nelle scuole durante gli esami di maturità per garantire maggiore sicurezza, nella consueta distribuzione dei pacchi alimentari e molte più persone hanno sentito la voce e il supporto dei nostri volontari grazie al telefono gentile».

Qui la locandina con i contatti