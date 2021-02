Doppio colpo per il Città di Varese: Quitadamo e Rinaldi

Dopo la terza vittoria di fila, ottenuta al “Mari” di Legnano, il Varese fa “doppietta” anche nel mercato. Hanno firmato e sono quindi nuovi giocatori biancorossi il difensore Gabriele Quitadamo e il centrocampista Alessandro Rinaldi.

Due calciatori di spessore, con una grande esperienza in Serie D, per rinforzare la rosa e continuare la risalita verso la salvezza.

Questo l’identikit dei due nuovi arrivi fornito dall’ufficio stampa biancorosso:

Gabriele Quitadamo, difensore centrale nato a Torino il 5 marzo 1994, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus prima di approdare al Cuneo e Torino. Ha all’attivo 102 presenze in Serie D con le maglie di Messina, Bra, Borgosesia, Cuneo e Colligiana e 73 in Serie C con il Cuneo, club con il quale ha militato complessivamente sei stagioni incrociando sul proprio percorso Ezio Rossi.

Alessandro Rinaldi, centrocampista nato a Terni il 29 maggio 1993, conta 153 presenze in Serie D suddivise con Sporting Terni, Correggese, Campobasso, Nocerina, Villabiagio, Caronnese, Matelica, Foligno e Montespaccato. In Serie C, invece, ha collezionato 29 presenze nel biennio 2013-2015 con Melfi e Como.

Quitadamo ha scelto di indossare la maglia numero 4, Rinaldi la numero 7