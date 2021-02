In due comuni del Varesotto trovata una “variante scozzese” del virus

Nel pomeriggio di martedì 16 febbraio si è tenuta una riunione d’emergenza in Regione dopo che è emersa in alcuni comuni del Varesotto la presenza di una variante del Virus SarsCov2 denominata “scozzese”. A dirlo, nel corso di un webinar organizzato dall’associazione Ricostruire in collaborazione con l’ambasciata d’Israele in Italia, è stato Guido Bertolaso, consulente di regione Lombardia per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale contro il COVID-19.

Durante l’incontro Bertolaso ha pronunciato queste poche parole a proposito della riunione d’emergenza appena tenuta con le autorità sanitarie regionali: «Sembra che c’abbiamo una variante delle varianti – ha detto Bertolaso -, una variante inglese che ha mutato e adesso stiamo parlando di variante scozzese che è stata trovata in un paio di comuni della provincia di Varese».