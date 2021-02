eCharme, la tua profumeria online con sconti fino all’85% sulle maison più richieste

Qual è il regalo perfetto? Quello che si sposa con la personalità di chi lo riceve, è ricercato e particolare. Con un catalogo di oltre 10mila articoli, eCharme è l’e-shop di profumi, prodotti per viso e corpo, capelli e make-up che offre tantissime idee regalo, per concedersi un’esperienza di shopping unica o acquistare un cadeau a una persona speciale.

Ciò che il cliente ha a disposizione, digitando www.echarme.it, è una selezione delle maison di alta profumeria e cosmetica più prestigiose. Il catalogo è il risultato di un’attività di analisi e valutazione dei buyers dell’eCommerce.

La proposta non si distingue solo per le tante alternative, ma anche per l’attenzione verso raffinatezza, presenza delle ultime tendenze e innovazioni. I prezzi sono competitivi e le offerte stagionali e promozioni assicurano un ulteriore risparmio, con profumi scontati fino all’85% da non lasciarsi sfuggire.

Per San Valentino, ad esempio, eCharme ha previsto una promozione con idee regalo e sconti speciali. Fino al 10 febbraio la spedizione gratuita, solitamente riservata ad acquisti superiori a 89 euro, riguarda ordini a partire da 49 euro, purché sia presente almeno un prodotto dei seguenti brand: Beonme, Bottega Veneta, Chanel, Dafni, Dior, Hugo Boss, Montale, Olaplex, Oribe e Tangle Teezer.

Il servizio di assistenza è pronto a dare risposta a ogni richiesta attraverso email, chat online e telefono. Sfruttando una logistica interna con magazzino dedicato, l’e-shop provvede a puntuali controlli e alla consegna in 1-3 giorni lavorativi. A tutela dell’acquirente ci sono inoltre pagamenti sicuri, reso a costo zero e rapido.

Le sezioni dedicate al profumo uomo e donna sono le protagoniste della proposta, che annovera i marchi di punta del settore, tra i quali figurano Armani, Burberry, Hermès, Calvin Klein, Narciso Rodriguez, Bulgari, Thierry Mugler e Dior. Sauvage Eau de Parfum by Dior, Invictus di Paco Rabanne, Hypnotic Poison di Dior, For Her Pure Musc (Narciso Rodriguez) sono solo alcune delle fragranze più popolari.

Altri brand leader figurano anche nell’ambito della cosmetica, quali Shiseido, Collistar, La Prairie e Clarins. Sul fronte dei prodotti invece abbiamo trattamenti anti-età, anticellulite, scrub, prodotti per la cura della barba, lozioni corpo. La cura del corpo passa anche dal make-up, per questo eCharme propone una sezione riservata alla bellezza del viso, con articoli per labbra e occhi, ma anche palette, cofanetti, struccanti, detergenti, pennelli e accessori.

Il Certificato Gold rilasciato da Feedaty, risultato di decine di migliaia di feedback positivi, è la conferma della soddisfazione che distingue la customer experience. Per non perdere le ultime novità e ricevere offerte esclusive, visita www.echarme.it e iscriviti alla newsletter: riceverai subito un coupon sconto da 5 euro.