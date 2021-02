Esce di strada e si scontra con un camion, incidente a Cittiglio

Incidente questa mattina, giovedì 25 febbraio, a Cittiglio sulla Statale 394 . Per cause in fase di accertamento, intorno alle 6 del mattino, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro alcuni alberi a bordo della carreggiata e poi urtando un autocarro in transito.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.