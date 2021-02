Esordio nel rally per Fiore e Meloni: i due giovani in gara con la Peugeot 106

Due giovanissimi ragazzi varesotti – Alessandro Fiore, 22enne pilota di Malnate e Gabriele Meloni, 19enne navigatore di Arcisate – saranno al via di questo 29° Rally dei Laghi con una Peugeot 106 di classe N2 gestita dal team Worldmotors.

«Sarà il nostro debutto assoluto e non c’è modo migliore che farlo nella gara di casa, che si prospetta molto agguerrita nella classe N2 facendo anche parte del CRZ 2° zona e mettendo in palio il trofeo in ricordo di Luca Montesano. Il nostro primo obiettivo è quello di divertirci e portare a casa più esperienza possibile per provare ad essere competitivi il prossimo anno. Fortunatamente il meteo, a differenza delle scorse annate, sembra essere dalla nostra parte in modo da rendere meno difficoltosa la scelta delle gomme, anche se, nonostante il sole, le prove saranno comunque molto insidiose. Cercheremo di dare sicuramente il nostro meglio!».

GRAZIE A – «Vorremmo ringraziare tutti i nostri sponsor che ci supportano e in particolare grazie anche a Varese news per lo spazio a noi riservato. I nostri sostenitori sono Gianfull, Progetto Garden, Eni Malnate, Lugano Odonto Clinic, De Leo pavimenti e rivestimenti, Ravasi Corse, Autosalone internazionale Jaguar/Land Rover e Top video rally. Buona gara a tutti!

