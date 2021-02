Forcora, si scia dal 17 febbraio, impianto al 50% della portata

L’apertura impianti in tutta Italia è prevista per il 15 di febbraio, dunque sabato e domenica prossimi, gli impianti sciistici saranno chiusi. La Forcora, unico impianto di risalita presente in provincia di Varese aprirà mercoledì prossimo, il 17 febbraio, solo al pomeriggio con orario 12.30 16.30.

Sarà sempre così: il mercoledì e il venerdì l’impianto sarà aperto solo al pomeriggio mentre nei fine settimana l’impianto sarà aperto tutto il giorno (dalle 9 alle 16).

«Siamo pronti, ieri (mercoledì ndr) è stato effettuato il collaudo col ministero dei Trasporti», dicono da ForcoraSki.

Novità per le prenotazioni. Verrà predisposto anche un link apposito disponibile sul sito per le prenotazioni e il pagamento on line dello skipass per un totale di 360 skipass giornalieri. È consentito di fare il 50% degli skipass rispetto alla portata oraria dell’impianto che è di 720 persone/ora.

Una corsa contro il tempo dal momento che norme e direttive arrivano spesso all’ultimo momento e per assicurare la possibilità di usufruire dell’impianto è stato necessario un grande impegno organizzativo.

Impegno che è stato profuso anche nelle settimane passate, con la costante cura e battitura della pista grazie ai gatti delle nevi: ad oggi è presente un manto molto compatto di neve che rimarrà a lungo viste le temperature previste per i prossimi giorni che assicureranno un forte gelo soprattutto in quita, dove fra venerdì e sabato potrebbe depositarsi altra neve fresca.