Fossili, archeologi e Saltriovenator: tre incontri con la preistoria

Nel fine settimana i musei rimangono chiusi, anche se siamo in zona gialla, ma Archeologistics li apre ai bambini e alle loro famiglie attraverso tre incontri online, su piattaforma Zoom, tutti dedicati alla ricerca storica: paleontologia, archeologia, antropologia.

Gli eventi sono aperti a tutti ma dedicati in particolare agli studenti della scuola primaria, che in questi mesi hanno iniziato lo studio delle tappe evolutive della vita, senza potersi confrontare con i musei, i reperti, i professionisti del settore.

Sabato 13 febbraio ore 16.30

ZOOM SU FOSSILI, ITTIOSAURI & DINOSAURI

La collezione del museo di Besano, proveniente dal sito Unesco del Monte San Giorgio, ci racconta un tempo lontanissimo, a partire da 240 milioni di anni fa.

Utile per comprendere le fasi di fossilizzazione e per conoscere gli ittiosauri del mare tropicale di Besano e seguire l’evoluzione sino ad incontrare il piccolo Saltriovenator: un dinosauro carnivoro del varesotto.

Sabato 20 febbraio ore 16.30

ZOOM CON L’ARCHEOLOGO

Quali sono le tracce del passato e come riportarle in luce? Quanto tempo ci separa dai reperti riscoperti? E’ compito dell’archeologo rispondere a queste domande: egli scava secondo un progetto, utilizzando materiali e strumenti del mestiere e raccoglie i risultati nella relazione archeologica.

Tra stratigrafie, reperti e casi di studio reali ciascuno potrà seguire le fasi del lavoro dell’archeologo tra analisi e scoperte. Con un ampio spazio per le domande dei partecipanti su curiosità, quesiti ed esperienze.

Sabato 27 febbraio ore 16.30

ZOOM CON L’ANTROPOLOGO

Chi erano? Cosa possiamo sapere della vita e della morte dei nostri antenati? Se ne occupa una scienza chiamata antropologia, che collabora con l’archeologia soprattutto in occasione del ritrovamento di sepolture e necropoli. Offre spesso risposte (quanto erano alti i popoli che ci hanno preceduti? A che età morivano?) e pone tante domande alle quali i ricercatori di molte discipline cercano insieme di rispondere.

Ogni incontro avrà una durata di circa 75 minuti.

Maggiori info e prenotazioni a questo link