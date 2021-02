Furto di gomme al concessionario di Luino, i ladri erano in due

Alcune auto in conto vendita, altre del concessionario: tutte depredate di gomme e cerchioni per un valore di migliaia e migliaia di euro.

È successo l’altra notte a Luino in un concessionario di Voldomino dove i carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione l’accaduto ma soprattuto per riuscire a dare un volto ai responsabili.

Il plurale è d’obbligo dal momento che secondo gli investigatori i responsabili del colpo sarebbero almeno due, rapidi, veloci, in poco tempo hanno potuto lavorare indisturbati sul carico di gomme sottratte alle auto in esposizione e poi sparite.

Sul posto non ci sono impianti di videosorveglianza ma alcune telecamere sì.

In particolare, si tratta di alcuni apparati posti all’interno della concessionaria già visionati dai carabinieri e dai quali emerge la presenza di due figure all’opera, due uomini che hanno potuto mettere a segno il colpo.