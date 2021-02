Il colpo di notte a Luino, e le gomme delle auto prendono il volo

Alla fine l’oscurità – nonostante la luna piena – e l’assenza di telecamere sono state i principali complici della banda di ignoti che nella notte fra mercoledì e giovedì scorso sono entrati in azione in un concessionario d’auto di Luino.

Siamo a Voldomino, quartiere in ingresso città dalla Valcuvia e all’apertura ieri mattina i proprietari hanno trovato la sorpresa di mattoni al posto delle gomme per tutte e otto le auto parcheggiate all’esterno dell’esercizio, in esposizione.

Un colpo dal valore di alcune migliaia di euro per le gomme e i cerchioni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Luino.