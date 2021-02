Gorla Maggiore, un’iniziativa per parlare di tumori infantili

Un melograno per parlare di tumori infantili. Un frutto per esprimere tutta la rilevanza di questa tematica e offrire un importante spunto di riflessione. Lunedì 15 febbraio, (domani), a Gorla Maggiore ci si fermerà a riflettere sulle gravi malattie che colpiscono i più piccoli.

«In occasione della giornata mondiale sul cancro infantile, gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura in collaborazione con la Scuola Materna organizzano l’iniziativa “Piantiamo un melograno” – spiega l’assessore Antonella Scolfaro –

Nella mattinata di lunedì tutti i bambini della nostra scuola materna saranno coinvolti in un’attività ludico educativa a sostegno di un tema così importante e sensibile per la nostra comunità.

Per l’occasione verrà anche piantato un melograno, un frutto che con tutti i suoi semi simboleggia l’unione di tutti noi nella lotta contro il cancro».

Un’iniziativa che avrà il compito di sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie su questa importante tematica e che sarà realizzata grazie al contributo di diversi protagonisti:

«L’Amministrazione Comunale ringrazia Don Valentino Viganó, la coordinatrice Rita Bandera il direttore Emanuele Ferrari e tutte le maestre che stanno dando il loro contributo per la realizzazione del progetto» conclude Scolfaro.