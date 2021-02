Il Mottarone pronto a riaprire piste e impianti

«Che colore ha la felicità? Bianco, come la neve». Con queste parole la Scuola Sci 360 del Mottarone esulta e annuncia la riapertura degli impianti sciistici dopo l’ordinanza firmata dalla Regione Piemonte ieri, venerdì 12 febbraio.

Da venerdì 19, insieme a piste e impianti, sulle vette a metà tra Lago Maggiore e Lago d’Orta ripartiranno infatti anche i corsi di scii e snowboard, con la possibilità di prenotare online skipass e lezioni a partire già da oggi, sabato 12.

Nel rispetto delle misure anti-covid, per la stagione in corso il Mottarone ha aggiornato e pubblicato le nuove tariffe skipass che vedono una presenza numerica massima prestabilita in modo tale da limitare gli accessi e impedire assembramenti.