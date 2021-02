Infortunio sul lavoro in un cantiere a Malnate

Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 8 febbraio a Malnate. Dalle prime informazioni un operaio di 48 anni è caduto in un cantiere in via Sicilia.

Sul posto Ats Insubria per le verifiche delle norme di sicurezza, oltre ai carabinieri della compagnia di Varese e i vigili del fuoco di Varese.

L’uomo era cosciente all’arrivo dei soccorritori: l’automedica è stata fatta rientrare in ospedale in codice verde, mentre il ferito, con un codice giallo, è stato soccorso da un’ambulanza dell’Sos di Malnate.