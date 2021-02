Inseguimento e fuga nel bosco a Gorla Maggiore

L’alt non rispettato, l’inseguimento e la fuga a piedi nel bosco per far perdere le proprie tracce.

Un copione purtroppo frequente sulle strade del Saronnese è in diversi punti del territorio al confine con le zone boschive, da anni diventate rifugio per spacciatori e clienti.

L’ultimo episodio nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio. I militari della compagnia di Saronno sono stati impegnati in un controllo del territorio, terminato con l’inseguimento di un’autovettura di grossa cilindrata lungo le vie del comune di Gorla Maggiore.

La corsa del fuggitivo è finita contro un albero nella zona boschiva. Il guidatore, unico occupante del veicolo è riuscito a scappare a piedi all’interno del bosco, mentre il veicolo è stato recuperato e posto sotto sequestro per i conseguenti accertamenti.