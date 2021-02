La Società Varesina Ginnastica e Scherma chiede aiuto per andare avanti

È «un appello dal cuore», quello della Società Varesina Ginnastica e Scherma, che non vuole arrendersi alle difficoltà del periodo di pandemia.

La Ginnastica e Scherma, nata nel 1878, «è tra le società sportive più longeve d’Italia», con oltre 140 anni di storia, ma oggi fa i conti con la ricerca di un difficile equilibrio, con i continui stop legati alla prevenzione del Covid e, al contempo, la necessità di coprire spese fisse, quali affitto e riscaldamento degli spazi e retribuzione degli istruttori (pochi atleti Coni possono ancora allenarsi).

La società ha lanciato per questo una campagna di finanziamento dal basso, sulla piattaforma Gofundme, obbiettivo 30mila euro. Nel messaggio che accompagna la raccolta viene specificato che i fondi raccolti servono «per fronte alle spese di questo semestre, con la speranza che da marzo le Istituzioni permetteranno un rientro di tutti gli atleti nella struttura e lo svolgersi dei corsi».

La società è oggi attiva in diverse discipline, come Ginnastica Artistica, Arrampicata Sportiva, Trampolino Elastico, Arti Marziali, Tessuti Aerei: ha «quasi 300 atleti tesserati che a causa del Covid-19 non possono frequentare la struttura».

«Il settore di Ginnastica Artistica ha in seno l’eccellenza della femminile presente nel campionato GOLD di serie C e di Giulia Antonotti, vincitrice del Criterium Giovanile e nel ROG, e di Alice Ricci, premiata nel 2020 dal Panathlon di Varese. Il settore agonistico maschile presente nel campionato GOLD di serie C e serie B, con Mattia Rondina vincitore del campionato Allievi e Secondo alle finali del Campionato di Specialità 2020. L’Arrampicata Sportiva è presente con atleti in preparazioni alle gare di Coppa Italia, e allenata da tecnici FASI esperti e con salite fino all’8b+ in falesia».