Una lezione con lo chef Marco Dossi per aiutare il canile di Varese

Il canile di Varese festeggia San Valentino a modo suo. In occasione del giorno degli innamorati, la struttura organizza l’appuntamento online “Love in the kitchen” con lo chef Marco Dossi. Una video lezione di cucina, per preparare con lui ricette gourmet vegane.

L’incontro si svolgerà venerdì 12 febbraio, su piattaforma Google Meet e sarà raggiungibile attraverso il link che verrà inviato via email a coloro che si iscriveranno. Sempre tramite email i partecipanti riceveranno la lista degli ingredienti, un video-saluto dello chef e le istruzioni di partecipazione. Il costo della partecipazione è di 25 euro.

“Con la tua iscrizione donerai 14 pasti a un ospite del Canile di Varese”, scrivono gli organizzatori. Per info e iscrizioni: info@legadelcane-va.it – 345 5787300.