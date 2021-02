A Milano arriva il crowdfunding civico e funziona molto bene

Il Comune di Milano sta sperimentando una nuova forma di finanziamento dei progetti presentati da cittadini, quartieri o associazioni: si chiama crowdfunding civico ed è già arrivato al terzo round di raccolta fondi con cinque nuovi progetti in cerca di finanziatori.

Le prime 7 campagne si sono chiuse con successo nel mese di dicembre, a gennaio sono partiti altri 7 progetti e oggi sono ufficialmente partite le ultime 5 raccolte. Famiglia, giovani e lavoro, ma anche sostenibilità e cultura del riciclo, sono i temi che ruotano intorno alle proposte.

Per contribuire basta scegliere il progetto che si preferisce e contribuire con una donazione, anche da pochi euro. I progetti che raggiungeranno il loro obiettivo di raccolta (pari al 40% del budget) potranno accedere al contributo a fondo perduto del Comune di Milano, che li sosterrà con un contributo pari al 60%. Così, ogni Euro donato sarà più che raddoppiato.

L’iniziativa è del Comune di Milano grazie alla piattaforma Produzioni dal basso ed è patrocinata dall’Unione Europea.

Tra i nuovi progetti da finanziare troviamo “Sport per bimbi e mamme: benessere per tutti” lanciato dal Municipio 5, una falegnameria sociale alla Cascina Cuccagna, agricoltura urbana al Parco delle Abbazie, un progetto sul riciclo dei rifiuti nei quartieri Lorenteggio e Giambellino e un progetto del quartiere Quarto Oggiaro per l’aiuto compiti e babysitting: Archè in aiuto delle famiglie in difficoltà di Quarto Oggiaro.

Qui trovate le informazioni sul progetto