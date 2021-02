Nelle scuole cresce il numero di alunni in quarantena

Sono oltre duemila studenti e operatori in isolamento fiduciario in provincia di Varese, 157 in più rispetto alla scorsa settimana.

Sono 1853 gli studenti attualmente in isolamento a cui si aggiungono 176 operatori.

Tornano a salire i contagi nel ciclo prescolare: i bimbi in quarantena sono 303 contro i 257 della settimana precedente . Continua la crescita alle primarie: in sette giorni sono aumentati da 518 a 771.

Netto calo dei casi in isolamento alle medie, scesi a 335 dai 547 di una settimana fa. Alle superiori i casi in isolamento fiduciario sono passati da 372 a 444.