Una nuova luce per palazzo Estense a Varese

Da questa sera, 25 febbraio 2021, palazzo Estense a Varese si illumina di una luce nuova.

Con 60 nuovi corpi illuminanti nei giardini, nei carpineti, ma soprattutto sulla facciata, quello che è uno dei monumenti più significativi della città avrà una illuminazione degna del suo importante aspetto.

L’intervento è sponsorizzato dall’azienda che ha rinnovato tutte le luci della città, la city Greenlife: è quindi al di fuori del contratto che la lega al Comune per la sostituzione e manutenzione dei nuovi lampioni a led cittadini. «È un piacere aver integrato i lavori di illuminazione con un intervento di abbellimento, non solo funzionale – ha commentato l’ingegner Visentin, per CityGreenLife – È un momento che ci rende orgogliosi».

Palazzo Estense, prima e dopo

Un intervento seguito da vicino dalla soprintendenza:« l’intervento è stato seguito da noi perché richiede delle precise specifiche – spiega l’architetto Roberto Nessi – Come il livello giusto di illuminazione, l’efficienza tecnica dell’impianto, il corretto posizionamento degli apparecchi.»

«quello che festeggiamo, anche se limitati dalle norme anticovid, è l’attenzione della città nei confronti del suo patrimonio storico e culturale- ha commentato il sindaco Davide Galimberti – un’attenzione mostrata anche con il restauro del Bernascone».

La storia di palazzo Estense è stata raccontata da Serena Contini, direttrice di villa Mirabello e storica: partendo dal ritratto sul camino del salone principale, che mostra Francesco III d’Este, primo signore di Varese, nella metà del 1700. «Per insediarsi al più presto in città, Comprò per ottomila zecchini la casa di Tommaso Orrigoni, ricco commerciante del luogo» spiega Contini. La facciata esterna del palazzo, quella da oggi illuminata, è in stile barocchetto, e affaccia sull’importante via che portava a Laveno.