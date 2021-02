Il podcast del 12 febbraio

Il podcast di VareseNews con le notizie dell’11 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Gian Luigi Cartabia non è più sindaco di Cislago. Sono diventate, infatti, effettive ed irrevocabili le dimissioni presentate lo scorso 22 gennaio. La decisione era maturata al termine di continue crisi nel gruppo di maggioranza . Nella lettera di saluto alla cittadinanza ha detto: “ Devo ringraziare il mio gruppo e i dipendenti comunali perché in questi quasi cinque anni abbiamo lavorato in modo più che positivo e abbiamo portato a casa tantissimi risultati»

«Ho ritrovato la donna che ero e la madre che voglio essere, nessuno meglio di me crede nella finalità rieducativa della pena, in carcere ho ritrovato serenità, penso ai miei figli e alla possibilità di riabbracciarli». Questo il messaggio letto min aula da Laura Taroni, L’ex infermiera nel giorno della sentenza d’appello per il processo in cui è accusata dell’omicidio del marito e della madre.

Anche all’ospedale di varese sono iniziate le vaccinazioni con le dosi di AstraZeneca. Le somministrazioni sono avvenute, seguendo le indicazioni ministeriali, agli under 55enni di buona salute convocati per la fase 1bis che coinvolge i professionisti degli ordini sanitari. Intanto il Comune di Varese ha indicato 4 siti cove potrebbe essere ospitata l’attività di vaccinazione generale: si tratta del palazzetto di Masnago, del teatro in piazza Repubblica, l’area della fiera alla Schiranna e la scuola Salvemini.

Cilindro ottocentesco e due asinelli al seguito, Hans Tobbler è uno svizzero tedesco partito a piedi da Zurigo a fine estate, diretto verso Roma lungo la Via Francigena. Fermato dalla polizia a Parma, è stato però costretto al dietrofront. Dopo una serie di avvistamenti fra Angra e Laveno, questa mattina lo abbiamo incontrato a Luino, pronto a proseguire per la valle Veddasca. Direzione: dogana di Indemini. I passanti che ha incontrato si sono prodigati ad offrire il pranzo, a comprare le carote per gli animali, a donare un contributo. Lui li ringrazia alzando il cappello, facendolo roteare in aria e abbozzando un inchino, come il personaggio di una fiaba dalla quale pare essere uscito.

E’ in arrivo un fine settimana dalle basse temperature. Ecco i consigli per il weekend Preparate i calzini di lana perché sarà un weekend dalle basse temperature con l’arrivo di una massa di aria gelida dalla Siberia ma gli appuntamenti virtuali e in presenza non mancheranno. Tra gli eventi vi segnaliamo la tradizionale festa di Sant’Imerio a Varese con la benedizione dell’olio domenica mattina sul sagrato della chiesa e la Santa messa con un trio musicale. Per gli amanti dell’arte domenica alle 17.30 terzo appuntamento dedicato agli Impressionisti con l’opera e la vita Édouard Manet spiegati da Emma Zanella in diretta Facebook sulla pagina del Museo Maga di Gallarate. A Cittiglio San Valentino si festeggia pedalando: appuntamento domenica 14 febbraio. Gli innamorati potranno raggiungere in sella l’hotel-ristorante “La Bussola” per l’evento organizzato da Ciclovarese.

Ultimo recupero di campionato quello in programma domenica 14 per la Openjobmetis Varese. La squadra di Massimo Bulleri ospita a Masnago la Fortitudo Bologna, altra formazione coinvolta nella lotta per non retrocedere. La partita si disputa alle ore 16 e sarà raccontata in diretta dal nostro liveblog DIRETTAVARESENEWS.

Diretta che sarà attiva anche per le partite di calcio: la Pro Patria, quarta in classifica in Serie C, sfida la capolista Renate sul campo dello Speroni a partire dalle 15. Poco prima, alle 14,30, iniziano invece le gare di Serie D: il Varese attende al “Franco Ossola” il Sestri Levante per la prima di ritorno. I biancorossi purtroppo hanno subito perso Andrea Riposi per un grave infortunio al ginocchio. Sugli altri campi si giocano Derthona-Caronnese, Castellanzese-Vado e Arconatese-Legnano. Chiudiamo con la pallavolo femminile perché la Unet Busto Arsizio sarà impegnata dalle 17 a Chieri. Le Farfalle allenate da Marco Musso hanno intanto conosciuto la propria avversaria nei quarti di Champions League: sfideranno le turche dell’Eczacibasi Istanbul.

