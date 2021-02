Polenta e frittelle tra carnevale e San Valentino

Preparate le coperte e i calzini di lana perché nel fine settimana arriva il freddo siberiano e le temperature scenderanno sotto lo zero. A scaldarvi il cuore però è in arrivo San Valentino ma anche polenta e frittelle degli Alpini e un incontro “preistorico”.

METEO

PREVISIONI – Arriva il freddo siberiano: “Venerdì mattina fino a 6 gradi sotto zero”. Il Centro Geofisico Prealpino conferma l’arrivo di una massa di aria gelida dalla Siberia: “In pianura temperature poco sopra lo zero, al Campo dei Fiori fino a -6 gradi” – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – La festa di sant’Imerio non si ferma: appuntamento al 14 febbraio. Trainata dall’olio, la festa si rinnova anche quest’anno malgrado il covid – Leggi l’articolo

BESANO – SALTRIO – Fossili, archeologi e Saltriovenator: tre incontri con la preistoria. Eventi promossi da Archeologistics e Museo di Besano il sabato pomeriggio a partire dal 13 febbraio alle 16.30 con “Zoom su fossili, dinosauri e ittiosauri” – Leggi l’articolo

VARESE – Polenta d’asporto con la Croce Rossa e gli Alpini. Sabato 13 febbraio il comitato di Varese, con l’aiuto degli Alpini, prepareranno polenta e frittelle per la cittadinanza. Prenotazione obbligatoria – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Ultimi profumi e sapori d’inverno al Mercato della terra del Piambello. Nella mattinata di sabato 13 febbraio, i numerosi produttori locali selezionati accoglieranno i consumatori in via Jamoretti a Induno Olona – Leggi l’articolo

CUASSO AL MONTE – Gufetti e fiori di feltro: laboratori online per donare un Pc alle scuole di Cuasso. Quattro incontri creativi online per realizzare oggetti di ispirazione primaverile con un kit e le istruzioni di un’esperta. L’iniziativa è dell’Associazione genitori – Leggi l’articolo

COMO – A Villa Carlotta il primo Carnevale online per grandi e piccini. Due spettacoli comici delle maschere della Commedia dell’Arte e un laboratorio per realizzare manualmente una maschera di Carnevale, sono le speciali attività promosse dalla villa dal 13 al 15 febbraio – Leggi l’articolo

CITTIGLIO – San Valentino si festeggia pedalando: appuntamento il 14 a Cittiglio. Chi ama la bici può trascorrere in sella la giornata degli innamorati con il San Valentino Bike Day voluto da Ciclovarese e aperto a tutti. Ecco come fare a partecipare – Leggi l’articolo

MENDRISIO – A San Valentino un nuovo concerto offerto da Musica nel Mendrisiotto. Domenica 14 febbraio concerto in streaming del pianista Pasquale Iannone. In programma la celebre Sonata in si minore (S.178) di Franz Liszt dedicata a Robert Schumann – Leggi l’articolo

ARTE E LIBRI

GALLARATE – La vita e le opere di Édouard Manet in diretta Facebook. Continua il ciclo di conferenze sugli Impressionisti organizzate dal Museo Maga – Leggi l’articolo

NUOVE USCITE – Online la presentazione di “Una storia scritta con i piedi – migrazioni, asilo, accoglienza”. Venerdì 12 febbraio alle 18.30 in streaming su Meet. Organizza Un’altra storia Varese con la partecipazione dello staff comunicazione Ubuntu Festival e con le autrici Rita Coco e Roberta Ferruti. Interverranno Giuseppe Musolino e Pamela Barba – Leggi l’articolo

LIBRI – “Ecco l’uomo”, lo sguardo di Davide Caforio sugli ultimi. Un racconto oltre la cronaca. L’opera del fotografo castellanzese racconta per immagini la vita amara degli ultimi tra giacigli improvvisati, emarginazione, sgomberi. Casi raccolti durante i tanti anni passati nella cronaca locale – Leggi l’articolo

NATURA E SALUTE

CUASSO AL MONTE – Valceresio, al via i trekking della domenica per scoprire il Parco delle 5 Vette. Ogni domenica, dal prossimo 14 febbraio, una guida volontaria accompagnerà gratuitamente gli interessati alla scoperta del parco e della suggestiva natura tra Cuasso, Valganna e Marzio – Leggi l’articolo

SALUTE – Focus su alimentazione e Covid-19 a Rmf Medicina. “Alimentazione durante l’emergenza Covid-19” è il tema che sarà affrontato nella puntata di venerdì 12 febbraio alle 11. Ospite la dottoressa Eugenia Dozio, dietista – Leggi l’articolo