San Valentino si festeggia pedalando: appuntamento il 14 a Cittiglio

Chissà se qualche coppia si presenterà direttamente a bordo di un tandem, domenica 14 febbraio, in quel di Cittiglio dove la festa degli innamorati si celebrerà alzandosi sui pedali. La località famosa per aver dato i natali al campionissimo Alfredo Binda sarà infatti al centro dell’iniziativa “San Valentino Bike Day” voluta da Ciclovarese con una formula collaudata per altri eventi. – Foto di Carrie Z da Pixabay

Chi desidererà trascorre la giornata in sella insieme all’amata o all’amato, potrà partire in bicicletta da casa e raggiungere Cittiglio e in particolar modo l’hotel-ristorante “La Bussola” (che è da anni punto di riferimento per gli appassionati del pedale). Chi si presenterà tra le 8 e le 11,20 riceverà in omaggio la colazione potrà dare la propria adesione all’iniziativa (il contributo richiesto è di 5 euro) ricevendo il classico pacco-gara in omaggio (si chiama così, ma gare non se ne fanno).

Gli organizzatori – il GS Contini, il team Funtos Bike e la SC Orinese – hanno previsto anche la presenza di gruppi e un premio a quelli più numerosi (minimo 10 componenti) oltre a riconoscimenti per le donne in bicicletta. La premiazione è prevista alle ore 11,30; prima e dopo tutti i partecipanti potranno liberamente pedalare sulle strade della Valcuvia: non sarà però una biciclettata collettiva perché è necessario rispettare le norme anti-Covid e il distanziamento.

Resta però la possibilità di una pedalata di metà febbraio in una ricorrenza particolare, così da sgranchire le gambe e incrociare altri appassionati nella speranza che si possa presto tornare a organizzare altre manifestazioni amatoriali e giovanili come da tradizione del circuito Ciclovarese.