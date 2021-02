A Villa Carlotta il primo Carnevale online per grandi e piccini

Dal 13 al 15 febbraio, in collaborazione con il Teatro dei Burattini di Como, Villa Carlotta propone l’evento online intitolato “Carnevale in Villa Carlotta”, una splendida occasione per grandi e piccini per festeggiare il carnevale in maniera originale e creativa.

La villa seicentesca di Tremezzo (Como), ancora oggi chiusa al pubblico come da Dpcm, presenterà due farse tratte dal repertorio della Commedia dell’Arte e un tutorial per realizzare una maschera di Carnevale. I protagonisti delle due farse comiche seicentesche saranno Arlecchino, Pantalone, Colombina e Dorabella, le tradizionali maschere della Commedia dell’Arte.

Ecco i costi dei biglietti:

Famiglie: € 5,00 a bambino partecipante € 3,00 per adulto accompagnatore

Adulti: € 5,00 ad adulto partecipante

Acquistando l’evento, sarà possibile visualizzare lo spettacolo comodamente da casa per tutti e tre i giorni.

Il link per il collegamento sarà inviato ai partecipanti il giorno precedente l’appuntamento. I posti sono limitati e le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 12 febbraio alle 16.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a segreteria@villacarlotta.it

Per acquistare il biglietto virtuale consultare il sito villacarlotta.it