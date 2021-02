Le opere di Debora Fella alla Ghiggini

“Pelle d’ombra” è il titolo della mostra di Debora Fella che sarà visitabile in galleria dal 16 febbraio fino al 27 marzo 2021. La conoscenza fra la giovane pittrice milanese e la galleria risale al 2016 quando Debora partecipa al “Premio GhigginiArte”; oggi le sue opere meritano di essere presentate attraverso un percorso più elaborato, una personale a lei interamente dedicata.

Il grigio è il colore predominante, delicatezza e precisione sono alcune delle principali peculiarità che caratterizzano i lavori in esposizione. Fiori recisi, paesaggi, frutti, piante, foglie, bottiglie e vasetti si manifestano attraverso una fine combinazione di polvere di ardesia, grafite e carbone. I disegni di Debora Fella hanno un potere magnetico e, in particolare, la distanza dalla quale li si osserva è principio essenziale per la loro corretta percezione. Non tutto è come sembra e forse ai più, al primo sguardo, sembra di aver colto tutti i dettagli, ma in realtà avvicinandosi e lasciandosi guidare dai segni, dalle ombre e dalle velature si svelano minuziosità e particolarità per nulla scontate. Le opere in galleria sono accompagnate dal catalogo con testo critico a cura di Italo Bressan e abbinato alla stampa “Fiori d’inverno” edita per l’occasione.

“L’artista guardandosi ai margini di se stesso cerca centralità, sospendendo il movimento evoca foschi fantasmi e trasognate visioni. Le forme si addensano, si comprimono, per poi riprendere a respirare in una strana malia e nuda bellezza, in un continuo fluire della memoria. Dunque pittura trasparente di un sentire “morale”. Le dimensioni di questi lavori sono ridotte, intime, come se concentrassero le loro forze per poter esplodere in ampi respiri. Dense materie e partiture sospese si contendono lo spazio, la superfice si apre, trasfigurandosi oltre l’interpretazione, il senso di visionarietà trascende la realtà in un continuum infinito. In un’apoteosi della solitudine, Fella ritrova la propria identità e nel tentativo di sottrarsi e scomparire, la propria rinascita”. Tratto da “Lettera amorosa alla pittura” a cura di Italo Bressan

Orario di apertura: da martedì a venerdì 16-19; sabato 10-12.30/16-19

Per la visita alla mostra è gradita la prenotazione: 3518322126 / galleria@ghiggini.it

Il catalogo (versione digitale) è disponibile all’indirizzo: www.ghiggini.it

