Arriva il freddo siberiano: “Venerdì mattina mattina fino a 6 gradi sotto zero”

Era annunciato. E arriverà. Stiamo parlando del grande freddo che da giovedì sera interesserà buona parte del Nord Italia. Una massa di aria gelida che raggiungerà anche il Varesotto e che spingerà il termometro molto in basso.

“Non è infrequente alla fine dell’inverno, assistere all’arrivo di aria fredda da Est, accumulatasi sulla Siberia, fino nel cuore dell’Europa -spiegano dal Centro Geofisico Prealpino-. La massa d’aria gelida è indicata con il colore blu sovrapposto all’immagine da satellite. Il raffreddamento interesserà maggiormente le regioni Adriatiche ed il Nord delle Alpi ma la Bora farà entrare nelle prossime ore aria molto fredda anche nella pianura padana”.

Così ad esempio sul Campo dei Fiori “la temperatura crollerà dai +2°C di questa sera [giovedì] a -6°C di domani mattina” e anche in pianura o a quote più basse non farà certo caldo: “Le temperature saranno di poco sopra allo zero”.

Tra l’altro “con il sopraggiungere di una debole perturbazioni atlantica si potranno verificare dal pomeriggio e in serata nevicate su Alpi e Prealpi con nevischio fino in pianura. Domenica tornerà il sole ma con clima gelido. Minime tra -5 e -10°C. Le massime in leggero rialzo verso 5°C”.