Giovedì sera arriva il freddo, weekend di forte gelo e neve

Prepariamoci a respirare aria russa e siberiana nei prossimi giorni, in particolare a partire da giovedì sera e almeno sin a domenica: sulla Pianura padana sta per irrompere il vento gelido dell’Est che arriverà anche sul Varesotto.

Lo prevede il Centro Geofisico Prealpino da dove Paolo Valisa sfoglia i modelli a disposizione dell’osservatorio che lasciano poco margine di interpretazione: «Si tratta di una situazione non infrequente alla fine dell’inverno quando si forma un forte raffreddamento nelle pianure della Russia e in Siberia. La discesa di aria fredda colpirà i Balcani. Noi rimarremo marginali, ma ci sarà un rientro da Est, da Trieste che dovrebbe arrivare nella notte fra giovedì e venerdì. Da lunedì comincerà gradualmente a stemperarsi e vivremo un ritorno a temperature più miti».

Il ritorno alla normalità è previsto per la prossima settimana con un innalzamento termico a partire da mezzo grado circa da domenica.

«Molto più incisiva la situazione sui versanti adriatici privi del riparo alpino», Spiega Valisa. Ma la neve tornerà?

«Potrebbe arrivare anche a bassa quota per via dell’arrivo di nuvole nella giornata di venerdì. Le temperature minime scenderanno solo in quota (-10 a 2000 metri) mentre le massime durante il giorno potranno spingersi al massimo fino a 1 grado».

«Sabato sarà la giornata più fredda con massisme attorno a zero». Domenica le temperature saliranno di mezzo grado al giorno»

LA SITUAZIONE – “Una perturbazione di provenienza atlantica attraversa oggi il nord Italia determinando una fase di instabilità ma dal pomeriggio graduale rotazione delle correnti che determineranno un miglioramento del tempo. Domani in buona parte soleggiato con ingresso di aria via via più fredda sulla Pianura Padana che porterà una diminuzione delle temperature“, dice il bollettino del Centro.

PREVISIONI E TENDENZA – Mercoledì, il tempo comincerà a migliorare con ampie schiarite via via più estese anche nella giornata di domani, giovedì 11 febbraio. Venerdì molto nuvoloso e più freddo con un po’ nevischio perlopiù su Prealpi ed Appennino, non escluso qualche fiocco raramente fino in pianura. Ventilato da est specialmente sulla bassa padana. Sabato 13 febbraio: in gran parte soleggiato salvo residua nuvolosità in mattinata a ridosso dei rilievi. Asciutto. Clima invernale. Domenica 14 febbraio: bel tempo soleggiato su tutta la regione”.