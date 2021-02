Amore, mascherine e foto nel weekend dei bambini

Temperature glaciali in questo secondo weekend del mese e in zona gialla, dal 12 al 14 febbraio, con buona pace di San Valentino. Lecito quindi rifugiarsi nel calduccio di casa, tra le iniziative dedicate all’amore, anche per i bambini e quelle che preparano al carnevale, con giochi, letture e laboratori da condividere insieme, genitori e figli.

E se capita di uscire per una passeggiata non dimenticate di fornire ai bambini un dispositivo per fotografare: le iniziative di citizen science sono giochi divertenti, oltre che istruttivi, per i piccoli esploratori di natura.

ASPETTANDO CARNEVALE

Maccagno – Olgiate Comasco : sono in programma per venerdì e sabato, sempre nel primo pomeriggio i primi appuntamenti per il Carnevale digitale 2021 proposto ai bambini da Progetto Zattera Teatro > Scopri di più

Como: a Villa Carlotta il primo Carnevale online per grandi e piccini. Due spettacoli comici delle maschere della Commedia dell’Arte e un laboratorio per realizzare manualmente una maschera di Carnevale, sono le speciali attività promosse dal 13 al 15 febbraio > Scopri i dettagli

Arona: le attività proposte dalla biblioteca prevedono per sabato un laboratorio a tema carnevalesco rivolto ai bambini da 5 a 7 anni. Una lettura precederà la realizzazione di maschere spaventose a cura di Gloria Carraro, scrittrice ed esperta in attività didattiche e culturali, che sottolinea come a volte le apparenze ingannano e bisogna andare oltre l’apparenza. Nell’antichità si ritrovano maschere con un volto “da far paura”, che invece hanno un valore apotropaico, cioè augurale.> L’iniziativa

Malnate: il Comune lancia l’idea di un “Carnevale goloso, per coinvolgere le famiglie in un’edizione inedita della sfilata tradizionale, non in maschera e non in presenza ma online e in grembiule. > Leggi qui

DEDICATI A SAN VALENTINO

Somma Lombardo: disegnare cuori e appenderli sul cancello di casa è la proposta di “Seminiamo amore”, l’iniziativa contagiosa dei bimbi del nido La Cicogna per celebrare “in socialità” San Valentino 2021 > L’idea

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana propone testi dedicati all’amore. Dall’albo illustrato per i più piccoli a Shakespeare per i più grandicelli > Scopri di più

Besozzo: proiettata verso San Valentino la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna che ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. L’ultima l’abbiamo appena pubblicata: si intitola “Chagall innamorato” > Leggi qui

TRA STORIA E NATURA

Besano – Saltrio: in programma per sabato pomeriggio il primo degli eventi promossi da Archeologistics e Museo di Besano con “Zoom su fossili, dinosauri e ittiosauri”. Un viaggio nella collezione del museo e nel lavoro dei paleontologi, alla scoperta dell’antico mare tropicale della Valceresio e del piccolo Saltriovenator > Leggi l’articolo

Varese e provincia: sono almeno quattro i progetti di #citizenscience in corso e cui possono partecipare anche i #bambini, straordinari osservatori di natura. Basta armarli di un dispositivo per fotografare. Cosa? Farfalle, Scoiattoli, Tracce di ungulati, Uccelli > Tutte le iniziative

SFIDE DI CREATIVITÀ

Gorla Maggiore: gli amici della Vigna del colle di San Vitale hanno realizzato, con l’aiuto delle GEV Valle Olona, una casetta per gli uccelli e invitano bambini e famiglie ad imitarli > Leggi qui

Varese: il contest fotografico “L’Africa d’Italia” è la prima tappa della prima edizione varesina del Festival Ubuntu. La partecipazione è aperta a tutti, fotografi esperti o alle prime armi di ogni età, libera e gratuita. Gli scatti devono essere inviati entro il 15 marzo > Leggi l’articolo

Varese: online il bando per partecipare a “Cortisonici Ragazzi 2021“, la sezione del festival internazionale del cortometraggio dedicata ai piccoli registi in erba. Alla rassegna possono partecipare i lavori di massimo 15 minuti realizzati da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni da inviare agli organizzatori entro il 31 marzo > Qui tutte le info

Varese: la sezione varesina della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) chiede agli studenti delle scuole primarie e secondarie disegnare il logo del progetto “Sulle ali dei rondoni” > L’iniziativa

LIBRI

Varese: appena pubblicato “Storia di un bambino al microscopio” è un albo illustrato delicatissimo, scritto dalla mamma varesina Lucia Maroni per raccontare ai bambini nati con pma il percorso della procreazione assistita, a partire dal desiderio dei genitori. perché tutti i bambini vogliono sapere come sono nati > Scopri di più

Venegono: le storie di #Nunchi create da due giovanissime pedagogiste in pandemia per sostenere bambini e famiglie nella nuova quotidianità, sono diventate un libro. Il ricavato dell’iniziativa verrà donato al progetto della CRI #iltempodellagentilezza, per famiglie in difficoltà > Scopri la storia

MAMMA E PAPA’

Cuasso al Monte: partono i laboratori online per donare un Pc alle scuole di Cuasso. Per cominciare l’associazione genitori propone un kit e le istruzioni di un’esperta per realizzare “Gufetti e fiori di feltro” > Leggi l’articolo

Milano: il biglietto solidale del Cinema Nuovo per una serata di film in famiglia sostiene CineMarmocchi, il primo cinema per bambini da realizzare a Milano nel Parco delle Crocerossine con Wonted Cinema > Leggi di più

Azzate: “Crescere i bambini in pandemia: fatiche e speranze” è il titolo del primo webinar proposto dalle Mamme in cerchio sarà giovedì 18 febbraio alle ore 10.30 con la pedagogista Roberta Broggi. Partecipazione libera e gratuita > Tutte le info

Gallarate: come vivono i futuri padri il periodo dell’attesa durante la gravidanza? Una risposta personale e divertente ma che fa riflettere la offre “Papà in arrivo – Diario semiserio di un marito in gravidanza” dello scrittore gallaratese Mario Pasta > L’articolo

Per tutti: a base di polenta e frittelle con eventi speciali dedicati a maschere ed innamorati questo weekend di freddo siberiano > Cosa fare nel weekend