Crescere i bambini in pandemia: fatiche e speranze

Anche la condivisione di esperienze delle neo mamme e future mamme si sposta in rete con il primo webinar promosso dall’associazione Mamme in cerchio di Azzate in programma per giovedì 18 febbraio alle ore 10.30.

“Crescere i bambini durante la pandemia: fatiche ed esperienze” è il titolo dell’incontro rivolto ai genitori con la pedagogista Roberta Broggi.

“In questo anno ci siamo dovuti adattare ai cambiamenti, ai distanziamenti e ad una nuova modalità di relazione – spiegano le promotrici – L’attuale situazione non ci consente ancora di organizzare eventi in sede, ma abbiamo pensato ugualmente ad un incontro online, per riflettete insieme”.

La partecipazione al webinar è libera e gratuita.

Le adesioni saranno aperte il 18 febbraio dalle ore 10.15 collegandosi a Google Meet. Codice riunione: jqz-entj-xje.