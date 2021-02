A Malnate il Carnevale sarà “goloso”

Per questo carnevale un po’ diverso, il Comune di Malnate lancia l’iniziativa “Carnevale goloso”. Non sarà possibile fare una sfilata, né tanto meno festeggiare in piazza, ma dal municipio del Ponte di Ferro è partita l’idea per coinvolgere le famiglie malnatesi per l’appuntamento in maschera. O, in questo caso, in grembiule.

È possibile inviare all’indirizzo mail: l.povolo@comune.malnate.va.it un video, un testo o una ricetta di un piatto tipico della tradizione carnevalesca, con allegata la liberatoria per la divulgazione di immagini e video, reperibile sul sito del Comune di Malnate (qui).

«Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso – afferma l’assessore Carola Botta -, qualcosa che potesse rimarcare i valori della famiglia e dello stare insieme».

Dal 15 febbraio verranno pubblicati i video e le ricette sui canali social del Comune. “A carnevale ogni ricetta vale!”