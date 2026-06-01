Giò Dipalma in gran forma: terzo al Rally del Taro

La recente e meritata vittoria nella Coppa Valtellina, gara valida per il Campionato Italiano Rally Challenger, ha permesso a Giò Dipalma di avere a disposizione una vettura di alto profilo con cui partecipare alla IRCup, campionato sostenuto da Pirelli che vede sempre una partecipazione importante, attratta da un buon montepremi. Nell’albo d’oro ci sono anche Damiano De Tommaso due volte e Simone Miele.

Nello scorso fine settimana Dipalma ha quindi partecipato al 32° Rally Internazionale del Taro con una Skoda Fabia Rally2 del team Giak Sport Rent, con navigatore “Cobra” e ha dato letteralmente spettacolo. Su strade mai percorse prima in gara, il pilota di Malnate ha ottenuto un ottimo terzo posto alle spalle di due avversari di alto rango come lo sloveno Bostjan Avbelj (su Skoda Fabia) e Simone Campedelli su Toyota Yaris.

Poco più di un minuto il gap cronometrico con il vincitore al termine di una gara che Dipalma e Cobra hanno corso in rimonta: raggiunta la terza posizione all’inizio del secondo giro, l’hanno mantenuta sino al termine della gara respingendo i tentativi di rimonta del pilota di casa Marcello Razzini su un’altra Fabia.

Il calendario dell’IRCup prevede ancora due gare (prima del Taro si era corso all’Elba): il Rally Internazionale del Casentino (26-27 giugno) e una quarta prova che non sarà il Rally Valli della Carnia come previsto inizialmente. Dipalma dovrebbe essere al via di entrambi gli appuntamenti, con la volontà di sfruttare un’occasione importante per la sua carriera.