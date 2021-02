Il podcast del 17 febbraio

Il podcast quotidiano di VareseNews Queste alcune delle notizie pubblicate il 17 febbraio.

Dalle 18 di mercoledì 17 febbraio, il comune di Viggiù è entrato in zona rossa. Il provvedimento è stato deciso ieri dopo che i risultati dei tamponi effettuati venerdì su diverse decine di persone hanno segnalato un aumento dei contagi e la presenza di diversi episodi di “variante” del virus Covid-19. L’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Fontana, su indicazione del Ministero della salute, resterà in vigore fino al 24 febbraio.

Il numero dei soggetti positivi in questi giorni a Viggiù oscilla tra 65 e 75. Proprio per la particolarità della situazione nel piccolo centro ai confini con la Svizzera, si è deciso di sottoporre a tampone tutti gli oltre 5.000 abitanti. Sono già stati eseguiti i primi 1.000 test. Lo screening proseguirà al punto tamponi alle Fontanelle di Malnate nei prossimi giorni.

La minaccia delle varianti del virus ha costretto la Regione ad un cambio di strategia con l’applicazione di misure restrittive circoscritte a quelle porzioni di territorio in cui si rileva una minaccia concreta alla diffusione del coronavirus. Così, a partire da venerdì, quattro comuni lombardi sono ufficialmente in fascia rossa: oltre a viggiù sono sono Mede nel Pavese, Castrezzato nel Bresciano, Bollate nel Milanese.

La decisione che ha coinvolto i viggiutesi arriva a quindici giorni di distanza da quando fu scoperto un focolaio che coinvolse le scuole elementari: all’inizio di febbraio circa una quarantina tra alunni e personale scolastico era risultato positivo al tampone e nei successivi controlli effettuati dal laboratorio dell’ospedale di circolo di Varese emerse la presenza della cosiddetta variante inglese del virus, una mutazione che rende molto più virale la diffusione della malattia.

Da qui la decisione di applicare in paese le misure più stringenti, a partire dal divieto di spostamenti, ad eccezione di quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Niente transenne, nessun “modello Codogno“, ma pattuglie per strada sì, deputate a verificare i motivi degli spostamenti dei residenti nel comune di Viggiù.

È atterrato questa mattina a Malpensa il primo volo di Air Senegal da Dakar, ripristinato dopo mesi di sospensione. Un primo segnale che fa sperare Malpensa, che ancora attende il riavvio dei voli a lungo raggio ed è ancora dentro a una crisi senza precedenti. Da inizio aprile dovrebbero riprendere anche i voli sugli Stati Uniti, con ben tre compagnie americane che tornerebbero a coprire la rotta Malpensa-New York. Più lenta la ripresa verso il Medio oriente, con Emirates che prevede la ripresa da inizio giugno. I voli a lungo raggio sono i più preziosi per un aeroporto, perché generano servizi sul territorio, ad esempio per la preparazione dei pasti e la lavanderia.

L’Ersilia ha quattordici anni, ha fatto la quinta elementare e pedala sulla sua bicicletta, dal centro di Gallarate: si ferma di fronte a una palazzina vicino all’autostrada e legge un cartello: un laboratorio tessile cerca operai. «È stata con noi quarant’anni, è diventata un talento che ci invidiava tutto il mondo». A parlare è Rosita Misoni, 90 anni, e la fabbrica dove l’Ersilia ha bussato, in quei giorni lontani, era proprio il primo laboratorio della celebre casa di moda Missoni. È un aneddoto che racconta il legame stretto tra Missoni e Gallarate, celebrato dal nuovo allestimento della “Sala degli arazzi” inaugurato al Maga, il museo d’arte moderna di Gallarate, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Ottavio Missoni, che con gli arazzi univa arte e artigianato.

Il 2020 per il sistema economico varesino si è chiuso con una perdita produttiva media annua che sfiora l’11 per cento, così come emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese. Un risultato di certo negativo, sebbene forse migliore rispetto alle previsioni di inizio pandemia, considerando anche il doppio lockdown. Le aree più colpite sono state quelle con una spiccata vocazione a commercio, turismo, cultura, moda, ristorazione e tutte quelle attività che prevedono spostamenti e aggregazione . Va meglio per il manifatturiero che pare in rapida uscita dalla crisi

La serie televisiva su San Patrignano è argomento di un webinar proposto venerdì 19 febbraio alle ore 16 dal corso di laurea in Storia e storie del mondo contemporaneo. dell’Università dell’Insubria «Sanpa. Un caso di storia globale ancora aperto: medicina, televisione, politica», questo il titolo del webinar, si basa sul documentario di Netflix che racconta la figura di Vincenzo Muccioli e la comunità di San Patrignano, da lui fondata nel 1978 per il recupero e la riabilitazione dei tossicodipendenti. L’incontro è su Microsoft Teams ed è aperto a tutti gli studenti e al pubblico, con possibilità di intervenire nella discussione

L’atteso derby dello stadio Mari va al Varese che batte 1-0 in trasferta il Legnano grazie a una rete in pieno recupero e in contropiede di Hervé Otelé, entrato in campo da pochi minuti. Partita senza troppe occasioni nella quale però il Legnano ha pizzicato due traverse mentre il Varese ha fallito un rigore con Balla, ipnotizzato dal portiere Russo.

Nell’altro recupero di Serie D, nuovo successo della Castellanzese che supera 2-0 il Saluzzo con rete lampo di Ghilardi e gol nella ripresa di Concina.

E vince anche la Pro Patria, 2-1 in trasferta sul campo della Lucchese. Tigrotti due volte in rete nei primi minuti, con Nicco al 5′ e Brignoli al 7′. Toscani che accorciano a metà ripresa con Petrovic ma la squadra di Javorcic tiene duro e si conferma nei piani altissimi del girone A.

